Foggia, no ai maxi-schermi per la Salernitana: "Incongruenza con squalifica" La politica stoppa l'iniziativa: "Ulteriori rischi per l'ordine pubblico"

La proposta dei maxi-schermi per Foggia-Salernitana non verrà approvata. La richiesta dei politici Arturo Pagano (Fratelli d'Italia), Giuseppe Chiappinelli (Fratelli d'Italia) e Alessandro Buonfiglio (Forza Italia) è stata inoltrata alla sindaca del comune di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo e alle autorità incassa il rifiuto dell’amministrazione comunale di Foggia.

“Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, da parte di alcuni dirigenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, una richiesta di installazione di uno o più maxischermi – si legge nella nota -. Una richiesta che, per quanto animata dalla volontà di sostenere la squadra del cuore nel momento più delicato di questa travagliata stagione calcistica e di favorire lo sport quale elemento di aggregazione sana per famiglie, tifosi e cittadini, non è accoglibile perché appare incongruente rispetto alla sanzione comminata alla società e alla squadra”.

Inoltre, l’amministrazione comunale spiega: “L’organizzazione di eventi con elevata concentrazione di persone alternativi alla presenza nello stadio, in aree non adeguatamente attrezzate e impossibili da presidiare, comporta ulteriori rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza che intendiamo scongiurare. Per questo domenica prossima non verrà allestito alcun maxischermo in città, augurando al Calcio Foggia 1920 ogni successo”.