Salerno, corsa alle spiagge e migliaia di crocieristi sulla nave super lusso Universo Beach", tante presenze nonostante i lavori. Alla stazione marittima la "Enchanted Princess"

Una domenica pienamente primaverile anche per Salerno, con temperature miti e cielo per lo più sereno, che ha spinto molte persone a godersi la spiaggia e il mare. E non manca qualche coraggioso che, sfidando le temperature dell'acqua non propriamente accoglienti, si è concesso anche il primo bagno.

Litorali e piazzette sul mare meta privilegiata di giovani, anziani, coppie con figli e ragazzi. Tra Pastena e Torrione, sulla nuova spiaggia "Universo Beach" ricavata dai lavori di ripascimento, i lavori sono ancora in corso e tecnicamente l'accesso sarebbe interdetto. Ma i divieti non hanno impedito a tante persone di godersi una giornata in riva al mare.

Sullo sfondo della spiagge della zona orientale, in lontananza, una delle più grandi navi da crociera mai approdate al molo Manfredi. A bordo della "Enchanted Princess", approdata stamattina alle 6, circa 4mila persone tra passeggeri ed equipaggio. Si tratta di una nave da crociera di lusso lunga 330 metri.