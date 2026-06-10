Eboli, lotta agli incivili: in nove mesi effettuati 1245 verbali Il sindaco Conte: "Gli appelli al rispetto dell'ambiente non sono bastati"

Sono 1.245 i verbali elevati dalla Polizia municipale di Eboli, in provincia di Salerno, nei primi nove mesi di attività contro l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Altri 65 accertamenti sono stati effettuati negli ultimi giorni. Sul territorio comunale sono attualmente operative 21 fototrappole attive 24 ore su 24. L'attività di controllo è stata potenziata anche attraverso l'impiego di sei ispettori ambientali volontari, nominati dal sindaco e autorizzati a contestare violazioni amministrative in materia di conferimento dei rifiuti. Secondo i dati forniti dal Comune, nell'ultimo anno le operazioni di contrasto hanno portato a oltre un migliaio di sanzioni amministrative e a decine di denunce penali nei confronti dei responsabili individuati attraverso i sistemi di videosorveglianza e i controlli sul territorio.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata una convenzione sperimentale della durata di tre mesi con il Corpo Ecoforestale Nazionale, associazione di volontariato impegnata nelle attività di tutela ambientale. "È spiacevole dover ricorrere alla repressione per frenare comportamenti incivili e illegali, ma gli appelli al rispetto dell'ambiente e del decoro urbano non sono bastati. Per questo procederemo con le sanzioni e intensificheremo ulteriormente i controlli", ha dichiarato il sindaco Mario Conte.