Abusi edilizi nel Parco del Cilento: sequestrato cantiere, 5 indagati Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Montano Antilia

Un cantiere edile è stato sequestrato a Montano Antilia, nel Cilento, nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania su presunti abusi edilizi. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Montano Antilia.

Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati che dovranno rispondere, a vario titolo, di opere ritenute difformi rispetto al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un capannone in ferro destinato al ricovero di mezzi agricoli. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale e avrebbero evidenziato modifiche rispetto al progetto autorizzato, tra cui lo spostamento del fabbricato rispetto all'area prevista, la realizzazione di opere non contemplate negli elaborati progettuali e interventi che avrebbero comportato un'alterazione dello stato dei luoghi. L'area interessata è sottoposta a vincolo idrogeologico. Al momento del sequestro i lavori erano ancora in corso. Secondo la Procura, la disponibilità dell'area avrebbe potuto consentire la prosecuzione e il completamento delle opere contestate.