ExpoSele, ad Eboli torna la fiera dedicata alle eccellenze agroalimentari Iniziativa in programma dal 24 al 26 settembre 2026

“Dove la qualità diventa esperienza” è il tema della seconda edizione di ExpoSele, la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari della Campania, promossa dal Comune di Eboli e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2026, in programma dal 24 al 26 settembre 2026 presso il PalaSele di Eboli.

L’evento è stato presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Salerno, in via Generale Clark. Contestualmente è stata aperta la call rivolta alle aziende, agli stakeholder e agli operatori interessati a partecipare alla manifestazione.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 4.000 presenze e la partecipazione di più di 80 aziende espositrici, ExpoSele punta a consolidare il proprio ruolo di piattaforma di incontro tra imprese, istituzioni, operatori del settore e buyer internazionali.

Tra le principali novità della seconda edizione figurano un hackathon con sfide lanciate dalle aziende agroalimentari agli studenti degli istituti scolastici del territorio, la partecipazione di chef stellati ai cooking show, un’area espositiva dedicata alla floricoltura, comparto strategico della Piana del Sele e patrimonio produttivo di grande valore ancora poco conosciuto dal grande pubblico, nonché un ampliamento degli spazi espositivi per rispondere alla crescente richiesta di adesioni.

Ad aprire i lavori sono stati il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, Pasquale Giglio, e il presidente del Comitato ExpoSele, Luigi Morena.

«Affrontiamo questa seconda edizione con grande entusiasmo e con la consapevolezza di partire da basi solide. Lo scorso anno ExpoSele ha superato ogni aspettativa, coinvolgendo buyer internazionali e alcune delle più importanti aziende della Piana del Sele e dell'intera provincia di Salerno. Il fatto che molte imprese abbiano manifestato spontaneamente la volontà di tornare è il segnale più evidente del valore dell'iniziativa. Quest'anno vogliamo fare un ulteriore salto di qualità, investendo anche sui giovani, sulle scuole e sulla promozione della cultura alimentare, elemento centrale della nostra identità e del nostro patrimonio», ha dichiarato Luigi Morena, Presidente del Comitato di Scopo ExpoSele 2026.

«La Camera di Commercio di Salerno ha creduto fin dall'inizio nel progetto ExpoSele e continuerà a sostenerlo. Oltre al contributo economico, abbiamo messo a disposizione competenze e strumenti per accompagnare le imprese nei percorsi di internazionalizzazione attraverso la nostra azienda speciale. I risultati ottenuti nella prima edizione sono stati molto positivi e anche quest'anno offriremo attività formative alle aziende partecipanti, affinché possano affrontare con maggiore consapevolezza le opportunità offerte dai mercati nazionali ed esteri», ha sottolineato Pasquale Giglio, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno.

Ad Aniello Bacco invece il compito della relazione tecnica riguardo l'evento: «La prima edizione ha superato ogni aspettativa e proprio per questo abbiamo deciso di alzare ulteriormente l'asticella. Per l'edizione 2026 stiamo quindi lavorando a un significativo ampliamento dell'area espositiva con nuovi stand che consentiranno di accogliere un numero ancora maggiore di imprese» ha dichiarato Aniello Bacco, Vicepresidente del Comitato di Scopo ExpoSele 2026.

Presenti anche gli assessori regionali Vincenzo Maraio e Fulvio Bonavitacola che hanno rilanciato l'importanza per il territorio regionale e non solo di una manifestazione di cui si sentiva la necessità.

«ExpoSele rappresenta una vetrina straordinaria per la Piana del Sele, una delle aree più dinamiche della provincia di Salerno per quanto riguarda agroalimentare e agroindustria. Parliamo di un comparto che genera sviluppo, occupazione e opportunità, ma che può diventare anche un potente strumento di promozione turistica del territorio. La prima edizione ha registrato migliaia di presenze e ha dimostrato quanto sia forte la capacità di questa manifestazione di mettere in relazione imprese, operatori e istituzioni. Per questo la Regione Campania guarda con grande interesse alla crescita di ExpoSele», ha affermato Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania.

«ExpoSele rappresenta una vetrina importante per una delle aree più dinamiche della Campania sul piano agroalimentare e agroindustriale. Eventi come questo consentono di promuovere le nostre produzioni ben oltre i confini regionali e di rafforzare una strategia di valorizzazione che coinvolge sviluppo economico, occupazione e territorio. La Regione sta lavorando per costruire una programmazione fieristica stabile e coordinata, capace di dare continuità alle eccellenze campane e di renderle sempre più competitive sui mercati», ha affermato Fulvio Bonavitacola, Assessore regionale alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico.

In chiusura il Sindaco di Eboli, Mario Conte che ha lanciato l'invito all'evento di settembre: «La prima edizione ha dimostrato che ExpoSele risponde a una reale esigenza del territorio. Oggi puntiamo a una crescita significativa sia nel numero degli espositori sia nella partecipazione del pubblico. Vogliamo consolidare il ruolo di Eboli e della Piana del Sele come punto di riferimento per l'agroalimentare del Mezzogiorno, valorizzando le nostre eccellenze e creando nuove occasioni di sviluppo economico e occupazionale. Tra le novità di quest'anno ci saranno un hackathon dedicato ai giovani, una maggiore presenza del comparto florovivaistico e nuove opportunità di confronto tra imprese, istituzioni e mondo della formazione», ha sottolineato il Primo cittadino.

Infine, a dare il proprio contributo durante la conferenza stampa di presentazione sono stati anche Camillo Catarozzo e Celestino Sansone, rispettivamente Presidente di Banca Campania Centro e consigliere di BCC Magna Grecia in rappresentanza delle cinque BCC partner dell'iniziativa (BCC Banca Campania Centro - Banca Monte Pruno - BCC Aquara - BCC Capaccio Paestum - BCC Magna Grecia), Giuseppe Iovane, Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), Carmela Santarcagelo, Dirigente scolastica dell'Istituto Profagri di Salerno, la Professoressa Enrica De Falco, docente di Agronomia dell'Università degli Studi di Salerno, Fabrizio Cantella, Direttore generale Progecta, Corrado Martinangelo - Presidente nazionale Agrocepi e Angela Pisacane, Presidente Copagri Salerno.