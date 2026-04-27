Sanità, 85enne salernitana salvata con un delicato intervento ginecologico Portato a termine dall’équipe guidata dal dottore Mario Polichetti

Un delicato intervento chirurgico in ambito ginecologico, eseguito con successo su una paziente di 85 anni, si è concluso con un rapido decorso post-operatorio e il ritorno a casa dopo pochi giorni di degenza. Protagonista della vicenda è Amalia Russo, residente a Castiglione del Genovesi, sottoposta all’operazione in una struttura ospedaliera salernitana.



L’intervento è stato portato a termine dall’équipe guidata dal dottore Mario Polichetti, presidente della Fondazione Polichetti, realtà da anni impegnata anche nella ricerca in campo ginecologico e ostetrico.



Le condizioni della paziente, considerate inizialmente delicate anche in relazione all’età avanzata, non hanno impedito il buon esito della procedura chirurgica, resa possibile grazie a una pianificazione accurata e all’esperienza del team medico.



“Si è trattato di un intervento complesso che richiedeva grande attenzione sotto ogni profilo clinico e chirurgico”, ha dichiarato il dottore Polichetti. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e soprattutto del rapido recupero della signora Russo, che ha potuto fare rientro al proprio domicilio in tempi brevi”.



Soddisfazione anche per il decorso post-operatorio, giudicato positivo dai sanitari sin dalle prime ore successive all’operazione. “Questi risultati dimostrano quanto siano importanti professionalità, organizzazione e ricerca continua”, ha aggiunto Polichetti. “Anche nei casi più delicati, è possibile garantire cure efficaci e sicure ai pazienti”.