Sanità, 85enne salernitana salvata con un delicato intervento ginecologico

Portato a termine dall’équipe guidata dal dottore Mario Polichetti

sanita 85enne salernitana salvata con un delicato intervento ginecologico
Castiglione del Genovesi.  

Un delicato intervento chirurgico in ambito ginecologico, eseguito con successo su una paziente di 85 anni, si è concluso con un rapido decorso post-operatorio e il ritorno a casa dopo pochi giorni di degenza. Protagonista della vicenda è Amalia Russo, residente a Castiglione del Genovesi, sottoposta all’operazione in una struttura ospedaliera salernitana.

L’intervento è stato portato a termine dall’équipe guidata dal dottore Mario Polichetti, presidente della Fondazione Polichetti, realtà da anni impegnata anche nella ricerca in campo ginecologico e ostetrico.

Le condizioni della paziente, considerate inizialmente delicate anche in relazione all’età avanzata, non hanno impedito il buon esito della procedura chirurgica, resa possibile grazie a una pianificazione accurata e all’esperienza del team medico.

“Si è trattato di un intervento complesso che richiedeva grande attenzione sotto ogni profilo clinico e chirurgico”, ha dichiarato il dottore Polichetti. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e soprattutto del rapido recupero della signora Russo, che ha potuto fare rientro al proprio domicilio in tempi brevi”.

Soddisfazione anche per il decorso post-operatorio, giudicato positivo dai sanitari sin dalle prime ore successive all’operazione. “Questi risultati dimostrano quanto siano importanti professionalità, organizzazione e ricerca continua”, ha aggiunto Polichetti. “Anche nei casi più delicati, è possibile garantire cure efficaci e sicure ai pazienti”.

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