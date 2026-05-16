Pellezzano, Cassinelli racconta il progetto zambiano di Bauleni Partecipazione e solidarietà nella tappa salernitana

Un racconto di cooperazione internazionale nato dall’ascolto delle comunità locali e trasformato, negli anni, in un’esperienza concreta di emancipazione sociale e sviluppo condiviso. È questo il messaggio emerso dall’unica tappa campana del “Bauleni on Tour 2026”, ospitata venerdì scorso presso l’agriturismo Tre Archi di Pellezzano, dove in molti hanno preso parte all’aperitivo solidale promosso a sostegno del progetto Pa’mpofu, attivo nello slum di Bauleni, alla periferia di Lusaka, in Zambia, e promosso dall’associazione In&Out of the Ghetto.



L’iniziativa, moderata dal giornalista Domenico Gramazio, ha rappresentato un momento di confronto umano e culturale sul tema della cooperazione costruita “dal basso”, attraverso testimonianze, immagini e racconti diretti portati da Diego Cassinelli, il pasticcere milanese che da oltre 16 anni vive stabilmente a Bauleni condividendo il percorso di crescita della comunità locale.



Nel corso della serata è stato illustrato il progetto Pa’mpofu, nato dalla riqualificazione di un terreno abbandonato e destinato ad accogliere una scuola, una sala polivalente, un mercatino dell’artigianato e un museo comunitario. Spazio anche al reading tratto dal libro Lusaka (Orizzonti Geopolitici, 2023), curato dalla giornalista Eleonora Tedesco.



«Quello che abbiamo costruito in questi anni a Bauleni - ha dichiarato Diego Cassinelli - nasce da un principio molto semplice: nessun cambiamento reale può essere imposto dall’esterno. La cooperazione funziona solo quando le persone vengono ascoltate e coinvolte. Noi non portiamo modelli preconfezionati, ma lavoriamo insieme alla comunità per creare strumenti di autonomia, dignità e futuro».



Cassinelli ha poi sottolineato il valore umano del tour italiano: «Ogni incontro rappresenta un’occasione per creare nuove connessioni e nuove responsabilità condivise. I salernitani hanno risposto presente al nostro evento di Pellezzano. Raccontare Bauleni anche nel Mezzogiorno d'Italia significa dimostrare che anche nei contesti più fragili possono nascere esperienze straordinarie di partecipazione e crescita collettiva».



Le donazioni raccolte durante la serata saranno destinate al completamento delle strutture previste dal progetto Pa’mpofu e alle attività educative e sociali già attive nello Steve Biko Social Center e nella Taonga Community School di Bauleni.

