Lotta al caporalato, task force nel Salernitano: sospese 4 aziende Emanate complessivamente sanzioni per 63.240,33 euro

Attività sospese per 4 aziende e 63.240,33 euro complessivi di sanzioni comminate: è l’esito dei controlli eseguiti nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, settore agricoltura, condotta dal 4 al 13 maggio 2026 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Salerno.

Dall’Agro Nocerino alla Piana del Sele, sono state controllate 17 aziende agricole di cui 8 risultate irregolari per violazioni relative a gravi mancanze in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro. Nel corso di questi controlli, sono state verificate 173 posizioni lavorative di cui 108 sono risultati irregolari e 3 “a nero”.

Le criticità riscontrare riguardano per lo più la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione; la mancata sorveglianza sanitaria per verificare, preventivamente all’impiego, l’idoneità alla mansione; la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, motivo per il quale sono state impartite 15 prescrizioni per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e comminate ammende per 33.092,66 euro. In due aziende agricole è stato riscontrato l’impiego di cittadini extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, fattispecie che configura la violazione penale.

Complessivamente sono state quindi contestate sanzioni per un importo pari a 63.240,33 euro, di cui 33.092,66 euro per ammende relative alle violazioni di cui al D.lgs 81/2008 e 30.147,67 euro per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriali ed impiego di manodopera “a nero”.