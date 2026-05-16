Salerno, da Carfagna stoccate a De Luca: «Basta strapotere, serve una svolta» Il messaggio lanciato dalla segretaria nazionale di Noi Moderati

"Conosco la famiglia Marenghi e il profilo del nostro candidato. È un profilo di grande autorevolezza ed è quella boccata d'aria fresca che serve a questa città, dopo tanti anni di gestione del potere che hanno soffocato le migliori energie". Mara Carfagna ha le idee chiare, lo dice ai giornalisti a Salerno, a margine di un incontro con i candidati della lista di Noi Moderati, a sostegno dell'aspirante sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi.

"È tempo di voltare pagina, è tempo di cambiare - spiega - Bisogna completamente cambiare approccio e occuparsi di una città che non è più la città di 20 anni fa, quando ha conosciuto un momento di sviluppo, di crescita, di benessere. Oggi Salerno è una città sporca, è una città insicura, è una città dove il degrado è sotto gli occhi di tutti", denuncia la leader del partito dei moderati. "Se mi posso permettere - attacca -, manca proprio una visione e un'idea di politica che sia al servizio del cittadino.

Io mi chiedo veramente come si possa accettare che si faccia dimettere un sindaco, prima della fine del suo mandato, perché De Luca non riesce ad aspettare un anno per rientrare nell'esercizio della gestione del potere. Penso che sia qualcosa che non si vede in nessun sistema democratico - denuncia - C'è una concezione proprietaria della gestione della cosa pubblica che va oltre ogni limite di decenza. Sono certa che ci sia una Salerno che voglia ribellarsi a questo sistema che dura ormai da trent'anni, gestito direttamente o per interposta persona da De Luca, con risultati ormai scadenti che sono sotto gli occhi di tutti".

"Esiste una Salerno che vuole ribellarsi - ribadisce - una Salerno che non ha padroni, che non riceve ordini da nessuno. Fiera, orgogliosa, che vuole affidare il suo destino nelle mani di persone capaci, per bene, oneste, competenti, che non pensano alla propria carriera politica e a quella della propria comunità più stretta, ma che hanno a cuore il benessere e i diritti dei cittadini. Questo è il lavoro che noi vogliamo fare qui a Salerno".