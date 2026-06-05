Positano, frana sulla statale: isolati turisti e cittadini nella zona collinare La strada collega con le frazioni di Montepertuso e Nocelle

Una frana di grosse dimensioni si è verificata nel pomeriggio a Positano, lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alle frazioni collinari di Montepertuso e Nocelle. Lo smottamento ha reso necessaria l'interruzione della viabilità, lasciando isolate centinaia di persone tra residenti e turisti. Il Comune, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere che risultano interrotti i collegamenti del trasporto pubblico locale.

L'allarme è scattato intorno alle 16 quando dal costone roccioso si sono staccati grossi blocchi di roccia che hanno invaso la carreggiata. Fortunatamente i detriti non hanno colpito auto e persone in quanto al momento del distacco non transitava nessuno in quel tratto di strada. Le foto hanno fatto rapidamente il giro del web, testimoniando una situazione complessa. I vigili del fuoco del distaccamento di Maiori hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e definire le attività per la messa in sicurezza.

Il traffico è stato immediatamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia e la viabilità restera' sospesa fino al completamento delle verifiche tecniche e alla messa in sicurezza dell'area. Mobilitata l'Amministrazione comunale che, apena da qualche settimana, è guidata dalle neo sindaca Gabriella Guida.

«La strada resta chiusa al transito. I tecnici sono al lavoro per la messa in sicurezza del tratto interdetto. Invitiamo tutti a liberare immediatamente la carreggiata a monte e a valle dell’area interessata dalla frana per non ostacolare le operazioni in corso. Domani, in mattinata, forniremo ulteriori aggiornamenti», si legge sui canali social del Comune.

