Salernitana, salutano Quirini e Carriero: tutto fatto col Perugia Due addii in casa granata

Un doppio addio. La Salernitana si prepara a chiudere altre due cessioni. Il club granata è pronta a dire addio a Ettore Quirini e Giuseppe Carriero. L'esterno e il mediano, fuori dalla lista dei convocati per il ritiro calabrese, salutano e si trasferiscono al Perugia. Tutto fatto tra i due club, con i calciatori attesi domani in Umbria per le visite mediche di rito e la firma sui contratti. Sul mediano era piombato nelle ultime ore anche il Ravenna, poi però la scelta di legarsi al Grifo.