Riapertura ospedale di Agropoli, i sindaci incontrano il presidente Fico Mutalipassi e Rizzo: piena sintonia sulla ripresa delle attività del pronto soccorso

Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo Santa Lucia di Napoli, l’incontro istituzionale tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico e i sindaci di Agropoli e di Castellabate, Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo, dedicato al futuro dell’ospedale di Agropoli.

"Un confronto diretto e concreto, nel corso del quale è emersa una piena sintonia sulla necessità di accelerare il percorso che dovrà portare alla riapertura del pronto soccorso di base in zona disagiata, prevista nell’ambito dell’atto aziendale attualmente in corso di approvazione. Il Presidente Fico ha manifestato la propria disponibilità ad anticipare i tempi per il potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza e ha inoltre confermato che il prima possibile si recherà direttamente ad Agropoli, per un confronto sul posto e per un incontro monotematico dedicato. L’incontro di oggi segna, dunque, un passaggio importante nel percorso istituzionale avviato sul futuro dell’ospedale di Agropoli, con una piena condivisione sulla necessità di lavorare in maniera sinergica per accelerare i tempi e dare risposte concrete alla comunità", come si legge nella nota stampa a margine dell'iniziativa.

«Quello di oggi è stato un confronto importante, perché abbiamo avuto la possibilità di portare direttamente all’attenzione del Presidente Fico le esigenze di un territorio che ha bisogno di risposte sul piano sanitario. L’ospedale di Agropoli rappresenta un presidio fondamentale per tutti. Per questo riteniamo essenziale procedere con la massima collaborazione istituzionale, lavorando parallelamente sia sul percorso di riapertura sia sul rafforzamento immediato dei servizi di emergenza-urgenza. La disponibilità manifestata dal Presidente Fico e la sua volontà di venire ad Agropoli sono segnali importanti. Ora occorre proseguire il lavoro con determinazione e concretezza», è il commento dei sindaci Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo.