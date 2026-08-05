Conti pubblici, Piero De Luca sferza il Governo: "Nessuna cambiale in bianco" Battaglia in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Giorgetti

"Il Partito Democratico non darà alcuna cambiale in bianco al Governo. Il Parlamento non può essere chiamato a votare al buio su uno scostamento di bilancio e sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale senza conoscere numeri, obiettivi, coperture e misure concrete per aiutare davvero famiglie, lavoratori e imprese". Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione Affari europei della Camera, intervenendo sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

"La maggioranza si presenta spaccata e con una risoluzione vuota, priva di contenuti e incapace di spiegare quali interventi intenda adottare per aiutare i cittadini italiani rispetto alle criticità economiche e sociali che vivono ogni giorno sulla loro pelle nell'immobilismo del governo. Le tensioni geopolitiche sono determinate dall'aggressione inammissibile di Putin all'Ucraina e dalla guerra illegale di Trump in Iran, che la Premier Meloni non ha mai condannato. Dopo settimane di mancate misure efficaci per le divisioni nella maggioranza, continua a prevalere l'improvvisazione, come conferma anche la necessità di cambiare la risoluzione all'ultimo minuto, per dare il contentino alle richieste di giornata della Lega. Un governo che corregge la sua stessa maggioranza conferma che la destra è al capolinea, più attenta a difendere il rapporto con Trump che gli interessi degli italiani e la postura diplomatica del Paese. L'Italia ha bisogno di un governo che dia risposte ai problemi dei nostri cittadini con scelte serie e trasparenti su sanità, sociale, transizione energetica, non di un voto al buio e di promesse senza alcuna credibilità", conclude De Luca