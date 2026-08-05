"No shampoo e bagnoschiuma in spiaggia": via alla campagna di sensibilizzazione Il sindaco: abbiamo il dovere di proteggere un gioiello naturale, serve l'impegno di tutti

Sensibilizzare cittadini e ospiti ad evitare l'uso di shampoo e detergenti in spiaggia per tutelare l'ambiente e salvaguardare la bellezza di posti unici come la spiaggia di Castiglione, a Ravello.

E' l'obiettivo della campagna di comunicazione promossa dal Comune di Ravello e dall'associazione Are, Ere, Ire e realizzata grazie alla disponibilità di Gianluca Sales, direttore creativo dell'agenzia Seri A Pubblicità.

Inquadrando il qr code delle locandine e dei materiali per i social, si arriva su una pagina del sito istituzionale del Comune di Ravello (https://www.comune.ravello.sa.it/it/novita/page/una-lavata-di-testa-a-chi-si-fa-lo-shampoo) dove vengono illustrati i danni all'ecosistema marino provocati dal pratiche scorrette.

"La tutela della nostra costa e del nostro mare passa attraverso piccoli gesti quotidiani come questo - dichiara il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier - La spiaggia di Castiglione è un gioiello naturale che abbiamo il dovere di proteggere. Un'abitudine apparentemente innocua, come quella di usare shampoo o detergenti, riversa nell'ecosistema sostanze chimiche altamente inquinanti. Con questa campagna vogliamo fare appello al senso civico e alla sensibilità di cittadini e visitatori: preservare la natura è una responsabilità condivisa”.