"La nostra realtà": grande successo per il musical inclusivo a Matierno Spettacolo intenso e coinvolgente, capace di raccontare il valore delle relazioni e dell'inclusione



E’ andato in scena presso gli spazi esterni del Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno, il musical inclusivo "La nostra realtà", promosso dall'APS Musikattiva, dalla Cooperativa Sociale Prometeo 82 e dall'APS Incantastorie, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Settore Politiche Sociali. Oltre 100, gli spettatori presso l’arena all'aperto per assistere a uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di raccontare il valore delle relazioni, dell'inclusione e della crescita condivisa. L'evento rappresenta l'ennesimo importante risultato della collaborazione consolidata negli anni tra Musikattiva, Prometeo 82 e Incantastorie, tre realtà che, attraverso la sinergia delle proprie competenze educative, artistiche e sociali, continuano a promuovere percorsi significativi dedicati ai minori e alle famiglie del territorio.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i 60 minori iscritti ai Centri Polifunzionali di Matierno, che hanno dato vita a uno spettacolo completamente recitato, suonato e ballato dal vivo. Il musical, scritto dagli operatori degli enti coinvolti, ha saputo emozionare il pubblico attraverso una narrazione autentica e coinvolgente, trasmettendo valori fondamentali quali l'amicizia, la lealtà, la condivisione, il rispetto reciproco e l'inclusione.

La manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti organizzatori, Massimo Santoro per APS Musikattiva, Filomena D'Alto per la Cooperativa Sociale Prometeo 82 e Lucia Giunto per APS Incantastorie. A seguire, sono intervenuti la Dirigente Scolastica dell'I.C. Calcedonia – San Tommaso d'Aquino, prof.ssa Annamaria Martulano, l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, e il Vice Sindaco Nino Savastano che hanno sottolineato l'importanza di iniziative capaci di mettere al centro i giovani, l'inclusione e la partecipazione attiva della comunità, assicurando l’impegno del Comune per tutti gli hub culturali e le associazioni del terzo settore operative nei quartieri.

Il successo della serata è stato il frutto di mesi di lavoro, impegno e passione da parte di operatori, educatori e professionisti che hanno accompagnato i ragazzi nell’intero percorso creativo e formativo. Prezioso, il contributo offerto dai Maestri di teatro Michela Ventre e Gabriele Bacco, all'insegnante di coro e coordinatrice Angela Santoro, al Maestro di musica d'insieme Susanna Cariello, al Maestro di batteria e percussioni Emilio Melfi, al Maestro di chitarra Massimo Santoro, alla docente di danza Chiara Siniscalchi, ai fonici Antonio Piacentini e Federico Fasulo e al fotografo e videomaker Federico Fasulo che, con professionalità e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione di uno spettacolo di grande qualità.

"La nostra realtà" ha rappresentato molto più di una semplice esibizione artistica: è stata la dimostrazione concreta di come la cultura, la musica, il teatro e la danza possano diventare strumenti di inclusione, crescita personale e partecipazione sociale. L'entusiasmo dei ragazzi, l'emozione delle famiglie e il caloroso coinvolgimento del pubblico hanno confermato il valore di un percorso che continuerà a generare opportunità educative e relazionali per il territorio. Un'esperienza che resterà nel cuore di tutti i partecipanti e che testimonia, ancora una volta, la forza del lavoro di rete quando istituzioni, enti del terzo settore e comunità collaborano per costruire occasioni di crescita e di inclusione.

