Bus vietati a Ravello, Gambino: "Ordinanza ammazza turismo" Chiesta la convocazione di un tavolo in Prefettura e l'attivazione di bus più piccoli

Mentre in Europa l'Italia si conferma regina del turismo in Europa per l'estate 2026, la Provincia di Salerno affossa la Costiera amalfitana. E lo fa con un’ordinanza senz’appello e senza alternative, emessa ex abrupto nel pomeriggio di ieri (lunedì 6 luglio), che dispone dal 13 luglio il divieto totale e permanente di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 5 tonnellate lungo la SR 373 (ovvero i pullman del trasporto pubblico, per intenderci), nel territorio del Comune di Ravello, e lungo l’Agerolina, con pesanti ripercussioni per i Comuni dell'intera fascia costiera.

«Nel corso delle interlocuzioni avute in queste ore ho raccolto le serie, valide e condivisibili preoccupazioni espresse dagli operatori del settore ricettivo e dai sindaci stessi – sottolinea l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Alberico Gambino – siamo di fronte ad un provvedimento ‘ammazzaturismo’ adottato dalla Provincia, senz’alcun confronto preliminare o studio preventivo di una mobilità alternativa, nel nome di una sicurezza che, oggi, viene invocata e fino a ieri è stata dimenticata. Questo si traduce in conseguenze molto chiare: turisti appiedati ed impossibilitati a raggiungere la Costiera con il servizio pubblico».

L’adozione del provvedimento arriva nello stesso giorno in cui i dati diffusi dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo certificano il primato del Made in Italy su Spagna e Francia in termini di capacità attrattiva e qualità dell’offerta turistica e premiano l'efficacia delle politiche di sviluppo attuate dal Governo Meloni.

«Prima che il provvedimento possa irrimediabilmente penalizzare la stagione estiva della Costiera amalfitana appare urgente la convocazione di un tavolo di confronto e cooperazione da parte del Prefetto – aggiunge Gambino – per adottare misure alternative all’Ordinanza in grado di salvare la mobilità ed il turismo. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere la sostituzione degli attuali autobus di linea della Sita con una flotta di mezzi più piccoli, dalla massa inferiore a 5 tonnellate, che non rientrano nelle misure dell’Ordinanza. Sulla vicenda ribadisco il mio assoluto impegno ai fini di una soluzione condivisa e concreta».