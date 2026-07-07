Serie C, cambio al timone del mondo arbitrale: ecco Dondarini L'ex Orsato chiamato a guidare i fischietti di serie A e B

Rivoluzione nel mondo arbitrale che riguarda da vicino anche la Salernitana. Si chiude l'esperienza per Daniele Orsato con la serie C e con le designazioni relative alla terza serie. L'ex fischietto è il nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale che si occupa delle designazioni per Serie A e Serie B. La decisione è emersa al termine della conferenza stampa del Comitato Nazionale dell’AIA, che ha definito il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Per la CAN C invece è stato scelto Paolo Dondarini e Stefano Braschi ricoprirà invece lo stesso ruolo per la CAN D.

Orsato, reduce dall’esperienza alla guida della CAN C, compie così un ulteriore passo all’interno dei vertici arbitrali italiani, tornando protagonista in un ruolo dirigenziale dopo una carriera vissuta ai massimi livelli in campo. La nuova commissione sarà composta anche da Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.