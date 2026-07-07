Salernitana, che bordate da Caserta: "Auguro ai granata la B fra 24 anni" Il patron dei falchetti D'Agostino accende il derby e spiega su Llano: "Ha fatto un'altra scelta"

Il campionato è ancora lontanissimo. Eppure, tra Salernitana e Casertana, si sente già fortissimo il profumo di derby. Ad accendere il clima ci pensa il patron dei falchetti D'Agostino. Nel corso della conferenza di presentazione del nuovo tecnico Espinal, il vulcanico patron non perde occasione per lanciare una stoccata ai cugini granata: "Se nel calcio vince chi ha più soldi allora non vinceremo mai. Ma non è così, il Catania spende tanti soldi e non riesce ad andare, il Benevento ci ha messo 4 anni, la Salernitana? Spero ce ne metta 24…"

L'addio di Llano

Non poca delusione nella Casertana per l'addio di Llano. Il direttore sportivo Degli Esposti ha così ricostruito la vicenda: "Già a gennaio gli ho proposto il rinnovo, gli riconoscevo attaccamento alla squadra e attitudine, ha rifiutato così come Heinz, perché avevano deciso di prendere strade diverse. Ma abbiamo deciso di non mettere in difficoltà l’allenatore non vendendoli a gennaio e non privandolo di due elementi perché ci stavamo giocando un obiettivo ambizioso, mettendo la società davanti a tutto. Se non c’era la volontà di rimanere non aveva senso insistere. Avrei capito la scelta per un miglioramento di categoria, ma capisco che ci sono tante altre dinamiche, ambientali, economiche. Non finirà il calcio a Caserta per questa scelta”. La scelta della Salernitana però non è andata giù al patron D'Agostino: "Qualcuno che è andato via è andato perché svincolato, il riferimento è a giocatori, staff tecnico, tutti. Alcuni ti lasciano a piedi per 10mila euro, e avvertono dopo aver firmato. Llano? Parlo in generale, sono rammaricato”.