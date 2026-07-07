Salernitana, Heinz rifiuta il rinnovo e aspetta la B. Faggiano non molla Dopo Llano, la Salernitana vorrebbe mettere le mani anche sul centrale ex Casertana

Manuel Llano è stato il secondo colpo dell’era estiva. Rifiutato il rinnovo con la Casertana, l’esterno argentino ha scelto la Salernitana e da domani sarà in città insieme ai nuovi compagni di squadra per dare il via al pre-campionato in maglia granata. L’argentino però potrebbe non essere l’unico arrivo dai falchetti. Nel mirino di Daniele Faggiano c’è sempre Jonas Heinz, solido difensore, punto di forza della Casertana nella rincorsa ai playoff ed ora svincolato. La Salernitana lo corteggia, ha già bussato alla sua porta ma gli è stato chiesto gentilmente di attendere. Heinz vorrebbe provare il grande salto, prendersi la cadetteria, misurarsi con un campionato più prestigioso.

Bersagliera in attesa

Degli interessi però che sono arrivati nelle scorse settimane, nessuno si è ancora tramutato in offerte. Il Catanzaro si era fatto sotto ma non ha affondato. Il tempo che passa potrebbe essere un alleato della Salernitana. Faggiano lo reputa un top per la categoria, vorrebbe affidargli la casella sul centodestra rimasta vacante dopo l’addio di Cabianca, con Arena e Berra a fargli spazio. Idee e suggestioni, come quella che rimanda a Capuano per il quale si registra un tentennamento legato al contratto biennale richiesto dall’entourage del calciatore.