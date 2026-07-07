Cavese, si blinda la difesa: rinnovo con Peretti Lo stopper prolunga per un'altra stagione: "Ci attendono tante sfide"

Solidità e voglia di continuità. La Cavese riparte dalle vecchie certezze. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato la permanenza in blufoncè di Manuel Peretti. "La Cavese 1919 è lieta di annunciare la riconferma del difensore Manuel Peretti, legatosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota -. Difensore affidabile e professionista esemplare, Peretti continuerà a vestire i colori biancoblù, proseguendo il percorso iniziato con grande impegno e senso di appartenenza".

Queste le sue prime parole dopo il rinnovo: “Sono molto felice di proseguire con questa maglia. Dopo lo scorso anno dove sono stato fuori quasi per tutta la stagione, rientrando solamente nelle battaglie finali, sentivo forte il dovere di aver riconoscenza per tutto il club, per il Presidente Lamberti, il Direttore De Liguori e tutta la tifoseria. Prepariamoci insieme alle tantissime sfide che ci attendono. Forza Cavese!”