Salerno, blitz antidroga del Nos: sequestrati hashish e crack, tre nei guai Un 16enne è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente

Spaccio e consumo di droga sotto la lente d'ingrandimento del NOS, il nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, che ieri ha fatto scattare una serie di controlli a tappeto tra la Stazione Centrale, via Torretta e i viali del Lungomare Trieste. L'operazione effettuata dagli agenti ha portato al sequestro di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti.

Denunciati due maggiorenni, trovati con dosi di crack e hashish destinate all'uso personale e per questo segnalati alla Prefettura. Ben più grave la posizione di un sedicenne, deferito alla Procura dei Minori: è stato trovato in possesso di 83 grammi di hashish, un bilancino elettronico e il denaro incassato dall'attività illecita. Il blitz si è poi spostato nella sua abitazione, dove gli agenti hanno scovato altra droga e tutto il kit necessario per preparare le dosi da vendere.