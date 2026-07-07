Cavese, ecco tre colpi in entrata Il club metelliano chiude i colpi Personeni e Asiatico dall'Atalanta. Arriva il portiere Bertini

Si muove il mercato in entrata della Cavese. Il club metelliano ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Mirko Personeni e Pietro Asiatico in prestito dall’Atalanta. Inoltre, accordo biennale con l’estremo difensore Matteo Bertini. Il portiere classe 2005 è cresciuto nel settore giovanile del Genoa svolgendo tutta la trafida dall'Under 15 fino alla Primavera 1. Nelle ultime due stagioni in Serie D ha vestito le maglie della Virtus Francavilla e del Poggibonsi, collezionando 44 presenze. Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028.

Personeni, nato ad Alzano Lombardo l'11 giugno 2007, è un braccetto difensivo capace all'occorrenza anche di agire da difensore centrale. Cresciuto nel settore giovanile atalantino, lo scorso anno ha disputato la sua prima stagione tra i "grandi" con la maglia del Brusaporto nel girone B della Serie D, scendendo in campo 31 volte e mettendo a segno 1 gol.

Percorso molto simile per Pietro Asiatico, nato a Bergamo il 28 febbraio 2006, esterno di fascia destra capace di coprire più zone sulla corsia, ha svolto tutta la trafila del settore giovanile bergamasco diventando un punto fisso della formazione Under 18. 2 presenze con la Nazionale U16 e nello scorso campionato anche lui a Brusaporto, 32 presenze accompagnate da 1 gol e 2 assist.