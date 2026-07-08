A Salerno arriva il box per recuoperare (e donare) i giocattoli inutilizzati Si trova presso la sede del Settore politiche sociali: il progetto coniuga ambiente e inclusione

È stata inaugurata presso la sede del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, in via La Carnale 8, la prima "Box di Raccolta" del progetto The Toy Circle, iniziativa che coniuga tutela ambientale, economia circolare e inclusione sociale attraverso il recupero e la rigenerazione dei giocattoli usati.

"L'installazione della box rappresenta un passo concreto per l'avvio operativo del progetto sul territorio salernitano, offrendo ai cittadini un punto di conferimento stabile dove donare i giocattoli non più utilizzati, evitando che vengano conferiti tra i rifiuti indifferenziati e consentendo loro di intraprendere un nuovo ciclo di vita - fanno sapere da palazzo di città -. The Toy Circle è un progetto finanziato da Fondazione CON IL SUD e realizzato da un ampio partenariato composto da Rafiki ODV (capofila), Forma Mentis ODV, Gatto con Gli Stivali APS, Lavoro Terra e Libertà APS, Poldo Cooperativa Sociale, Sodalis CSV ETS, Comune di Eboli e Comune di Salerno, con l'obiettivo di costruire un modello innovativo di economia circolare capace di generare valore ambientale, sociale e occupazionale".

Il progetto interviene su una problematica sempre più rilevante: ogni anno migliaia di giocattoli, ancora recuperabili, vengono smaltiti come rifiuti indifferenziati. Grazie alla nuova box installata presso il Settore Politiche Sociali, i cittadini di Salerno potranno contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso attraverso un semplice gesto di solidarietà.

I giocattoli raccolti saranno destinati a una filiera specializzata articolata in tre laboratori territoriali:

Laboratorio del Recuperabile, dedicato all'igienizzazione ad ultrasuoni, alla riparazione e alla preparazione dei giochi destinati al riuso;

Laboratorio Accessibile, nel quale i giocattoli saranno adattati mediante tecnologie assistive per renderli fruibili anche da bambine e bambini con disabilità sensoriali o motorie;

Laboratorio del Non Recuperabile, che provvederà al corretto smontaggio, alla separazione dei materiali e al loro recupero secondo i principi dell'economia circolare.

Accanto alla dimensione ambientale, il progetto promuove un importante percorso di inclusione sociale attraverso la creazione di opportunità formative e lavorative rivolte a persone in condizione di vulnerabilità, valorizzando competenze legate alla transizione ecologica e rafforzando la rete territoriale tra enti del Terzo Settore e istituzioni. All'inaugurazione erano presenti Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno; Sara Vitolo, referente di Rafiki ODV; Agostino Braca, Presidente di Sodalis CSV Salerno; Francesco Lopardo, Presidente di Gatto con gli Stivali APS; Valentina Marano, Presidente della Cooperativa Sociale Poldo; e Luca Pastore, Referente del Progetto.

Dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto

«The Toy Circle è una bellissima iniziativa che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale, promuovendo il riuso dei giocattoli e offrendo loro una nuova vita. È un progetto pienamente in linea con le politiche sociali del Comune di Salerno e con il lavoro che da anni portiamo avanti insieme alla rete territoriale sui temi dell’inclusione. Rappresenta anche un’importante occasione educativa per le nuove generazioni, perché aiuta bambine e bambini a sviluppare una maggiore consapevolezza sul rispetto dell’ambiente e sul valore del riutilizzo, attraverso un gesto semplice ma ricco di significato», le parole dell'assessore alle politiche sociali di Salerno, Paola De Roberto.

Per il presidente di Rafiki ODV, Sergio De Martino, "con The Toy Circle vogliamo dimostrare che un giocattolo non è semplicemente un oggetto, ma può continuare a generare valore anche quando termina il suo primo ciclo di utilizzo. Grazie alla collaborazione tra enti del Terzo Settore, istituzioni e Fondazione CON IL SUD, trasformiamo un gesto semplice come la donazione di un gioco in un'opportunità concreta per l'ambiente, per l'inclusione sociale e per il territorio. L'installazione della box a Salerno rappresenta un tassello importante di una rete che punta a costruire una comunità sempre più attenta alla sostenibilità e alla solidarietà".

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud.

