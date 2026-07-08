Si concretizza la prima cessione della sessione estiva del calciomercato granata. Juan Ignacio Molina approda al Trento con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma con diritto di contro riscatto per la Salernitana. Il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Trento 1921 per la cessione dell’attaccante argentino classe 1997 Juan Ignacio Molina. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione”.
UFFICIALE - Salernitana, Molina ceduto al Trento
L'argentino è il primo addio dell'estate
Salerno.