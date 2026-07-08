Euro2032, Malagó su candidatura Salerno: "Arechi è nella lista B" Il numero uno della Figc chiarisce la posizione dell'Arechi

Il neo eletto Presidente della Figc Giovanni Malagò è intervenuto in audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera. Nel suo intervento ha parlato dei poteri al Commissario straordinario ma anche di stadi: "Nel momento in cui ci sarà l’assegnazione ufficiale degli stadi per organizzare i Campionati Europei 2032, con le valutazioni di Figc e Uefa, secondo parametri oggettivi, ritengo che possa essere presa in considerazione, solo per un discorso di buonsenso, l’idea di estendere e di allargare i poteri del commissario straordinario sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore”.

"Salerno nella lista B"

Malagó declassa Salerno e l'Arechi: "Allo stesso tempo, penso a quegli impianti, da Genova a Salerno, da Cagliari a Palermo, che hanno magari velleità o desiderio di entrare nei primi cinque: potrebbero essere integrati in un’eventuale lista B, oppure ci potrebbe essere l’ipotesi di ospitare l’Europeo di calcio femminile e mi sembrerebbe poco intelligente dover creare un nuovo commissario”.