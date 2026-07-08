Rimproverata dai genitori dopo la festa, si lancia nel vuoto: 20enne grave Dramma nella notte

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore una 20enne di Cava de' Tirreni, precipitata da diversi metri dalla sua abitazione.

Stando ad una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata rimproverata dai genitori per essere andata ad una festa senza autorizzazione. Di fronte alla ramanzina dei familiari, la 20enne avrebbe reagito d'istinto lanciandosi nel vuoto: versione al vaglio degli investigatori, che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto nella notte.