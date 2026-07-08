Vertenza Bamar Italia, siglato l'accordo ma restano le tensioni Vicinanza (Cisal): "Non tollereremo colpi di mano"

Non c'è pace per la vertenza che vede protagonisti i lavoratori della Bamar Italia di Salerno. Nonostante la firma, avvenuta ieri, di un importante verbale di accordo che ha sancito la fine dello sciopero di dieci giorni e il conseguente rientro in servizio dei lavoratori, la tensione è tornata immediatamente altissima sulla riorganizzazione interna.

"L’accordo è stato firmato e i dipendenti sono tornati al lavoro con grande senso di responsabilità, ma quanto accaduto oggi è inaccettabile", dichiara duramente Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria della Cisal Metalmeccanici. "L'azienda ha preso decisioni autonome rinnegando l'impegno al confronto e calpestando le buone relazioni sindacali che erano state la base dell'intesa. Per questa ragione, pur garantendo la ripresa delle attività lavorative, lo stato di agitazione del personale resta pienamente aperto e fermo".

I risultati pratici ottenuti con l'accordo firmato ieri rimangono validi: la Bamar Italia si è infatti impegnata a liquidare con lo stipendio di giugno le ore di straordinario arretrate dei mesi passati, così come confermato resta l'ingresso di due nuovi operatori per alleggerire i carichi di lavoro e la programmazione annuale delle ferie. Resta invece ancora congelata la discussione sull'indennità di cassa.

Tuttavia, il clima si fa nuovamente pesante. "Non tollereremo colpi di mano", conclude Gigi Vicinanza. "Il dialogo deve essere chiaro, trasparente e bilaterale. Chiediamo il rispetto immediato di quanto sottoscritto ieri; fino a quando l'azienda non tornerà a sedersi al tavolo con correttezza, i lavoratori e il sindacato rimarranno mobilitati in stato di agitazione".