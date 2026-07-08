Salerno, l'impegno di De Luca: "Piazza San Francesco sarà rimessa a nuovo" Dopo l'illuminazione, si apre il cantiere della fontana poi toccherà alle panchine

Continuano i lavori in piazza San Francesco. A sottolinearlo il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che aveva assunto un impegno preciso con i residenti durante la campagna elettorale.

"Si tratta in pratica del rifacimento totale della piazza. Dopo il raddoppio dell’illuminazione, con l’inserimento anche di ulteriori corpi illuminanti, da due settimane è già partita la sostituzione di cavi e collegamenti idraulici. Da domani partirà anche la sostituzione delle panchine. Si sta realizzando un lavoro straordinario e se possibile gran parte degli interventi potrebbero terminare in tempo utile prima dell’imminente Festa del Carmine, ma in ogni caso è del tutto evidente che si sta rifacendo completamente la piazza", le parole del primo cittadino.