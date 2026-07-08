UFFICIALE - Cavese, nuovo innesto: c'è Sava Un nuovo attaccante per i metelliani

Un nuovo arrivo in casa Cavese. Il club metelliano rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Samuele Sava. Nato a Belpasso (CT) l'8 maggio 2006, 180cm di altezza, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, arrivando con i blucerchiati fino alla Primavera.

A gennaio 2025 inizia la sua avventura tra i grandi, andando in prestito in Serie D al Seravezza Pozzi nel Girone E, 13 presenze e 2 reti. Lo scorso anno inizia alla Cairese nella prima parte del campionato, prima di ritornare al Seravezza Pozzi dove sotto la guida di Mister Masitto trascina i toscani alla vittoria dei play off del girone con 7 reti. La punta è legata al club metelliano sino al 30 giugno 2028, con opzione a favore della Cavese 1919 per il prolungamento sino al 2029.