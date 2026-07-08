FOTO - Salernitana, al via la nuova stagione: Faggiano alle visite mediche Anastasio e Tascone aprono le danze. Anche il Ds presente

Inizia ufficialmente la stagione della Salernitana. Prime visite mediche per i calciatori granata, alba del nuovo cammino che verrà protagonista la Bersagliera. Al centro polidiagnostico Check-Up ad aprire la sfilata di calciatori Armando Anastasio e Mattia Tascone. I due testimonial del nuovo kit di gioco sono stati i primi a prendere parte al primo atto della stagione.

A seguire anche Rocco Di Vico, al centro di voci di mercato. Presente anche il direttore sportivo Daniele Faggiano. L'uomo mercato granata ha salutato i primi calciatori per poi dirigersi in sede e continuare a lavorare sul mercato. In questi giorni test atletici e fisici, con il gruppo che si ricompatterà lunedì prima della partenza per Cascia. Attesa per Galeotti e Llano, primi acquisti della sessione estiva.