Viaggio nell'anima del Nepal: la mostra alla fondazione Carisal In esposizione 41 scatti con l'intento di promuovere il dialogo interculturale

La mostra fotografica “Soul Smiles: Faces of Nepal”, firmata dai fotografi Corinna Fumo e Tommaso Palo, è un'esposizione di carattere antropologico curata dall'APS Fotogramma Zero, con il riconoscimento della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in collaborazione con la Fondazione Carisal.

Attraverso 41 intensi ritratti, l'esposizione conduce il pubblico in un coinvolgente viaggio visivo tra volti e sorrisi che raccontano l'anima del Nepal.

La Mostra nasce non solo con l'intento di promuovere la fotografia come strumento di conoscenza e dialogo interculturale, ma anche con una concreta finalità solidale. L'iniziativa sostiene infatti un progetto benefico destinato alle comunità locali del Nepal, contribuendo al completamento dell'asilo di Panauti, nell'area di Kathmandu, con l'obiettivo di offrire ai bambini un ambiente sicuro e adeguato alla loro crescita e formazione.

“Soul Smiles: Faces of Nepal” invita il visitatore a guardare oltre l'immagine, lasciandosi coinvolgere dalla forza espressiva dei volti e dalla straordinaria ricchezza umana di un Paese che continua a trasmettere speranza attraverso i sorrisi della sua gente. La Mostra sarà visitabile gratuitamente fino 15 luglio 2026, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 . Ingresso: via S. Michele, 10; via Bastioni, 14/16 – Salerno.