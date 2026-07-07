Incendio nel deposito di materiale elettrico, timori ambientali nell'agro Nuovo allarme per un territorio già messo a dura prova

Un incendio è divampato nel deposito di un'azienda di materiale elettrico e idraulico a Striano, in provincia di Napoli. Non si registrano feriti tra i dipendenti dell'attività, ma dalle fiamme si è sollevata un'alta colonna di fumo denso e maleodorante, visibile a distanza e motivo di forte preoccupazione tra i residenti della zona.

Cinquanta vigili del fuoco al lavoro per ore

Sul posto sono intervenuti circa cinquanta vigili del fuoco, mobilitati dai comandi provinciali di Napoli e Salerno, impegnati da diverse ore nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Al via il monitoraggio dell'Arpac

Data la natura del materiale coinvolto e la densità del fumo sprigionato, l'Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) ha avviato dalle ore 17 il monitoraggio delle sostanze inquinanti disperse nell'atmosfera, per verificare eventuali rischi per la qualità dell'aria nella zona.

I timori nell'agro nocerino-sarnese

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha invitato i cittadini della zona a tenere postre e finestre chiuse e a praticare la massima cautela. Stesso situazione anche negli altri comuni del territorio. A pochi chilometri di distanza solo qualche giorno fa era andata a fuoco la "Termoplast" di Sarno.