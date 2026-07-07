FOTO – Salernitana, rientra il ‘caso’ maglie? Spuntano i primi scatti Il contestato kit da gioco inizia a comparire tra gli store ufficiali

La tonalità di granata, i social in ‘fiamme’ e addirittura il ricorso al pantone per ricordare il colore sociale. Il nuovo kit da gioco lanciato ieri dalla Salernitana ha scatenato un putiferio tra i tifosi non per la bellezza dello spot e per la novità scelta dal club bensì per il commento sulle foto rese note dal club e dal colore rosso predominante, lontano dallo storico granata. Una rincorsa social che non ha lesinato battute, commenti negativi e anche la richiesta urgente di correzione alla società.

Non era bastato nella giornata di ieri un secondo post pubblicato dal club a far risaltare il colore granata e risaltarne l’originale tonalità. L’effetto della texture e i riflessi hanno continuato a tenere banco. Nelle ultime ore però il caso sembrerebbe rientrato. Oltre allo store online, anche i punti vendita fisici stanno mettendo in bella mostra la divisa casalinga che accompagnerà la Salernitana. E il granata, come auspicato da tutti, è ritornato ad essere preponderante. Un falso allarme dunque, in attesa di apprezzare il nuovo kit al più presto sul prato dell’Arechi.