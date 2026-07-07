Avversari Salernitana, il Bari respinge le accuse: "Dimostreremo la lealtà" La Procura di Bari indaga sugli affari di mercato fra Napoli e galletti

Un polverone difficile da spazzare via. La Procura di Bari accende i riflettori sui rapporti di mercato tra il Bari e il Napoli. Questa mattina, militari della Guardia di Finanza, su disposizione del procuratore Roberto Rossi, hanno eseguito perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della controllante Filmauro a Roma, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. Tra gli indagati figurano Aurelio e Luigi De Laurentiis. Le attività investigative hanno interessato anche gli ex direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, oltre al procuratore Graziano Battistini, per acquisire documentazione ritenuta utile agli accertamenti.

"Esterrefatti per le contestazioni sollevate"

In serata è arrivata la risposta di Napoli e Bari attraverso un comunicato congiunto: "SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell’operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati.

"Basiti per la richiesta di liquidazione"



Lascia basiti, poi, la richiesta di liquidazione giudiziale di SSC Bari, proposta dalla medesima Procura, ai sensi dell’articolo 38 CCI, trattandosi di società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici, le cui perdite di esercizio - fisiologiche nel settore calcistico - vengono sistematicamente coperte dall’intervento della proprietà con risorse proprie. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente Autorità Giudiziaria auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento tenuto conto della estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano, ed hanno sempre operato, nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali".