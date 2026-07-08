Inaugurato il nuovo porto turistico di Marina di Camerota Scarpitta: non è solo un'opera pubblica ma il frutto di una visione di sviluppo per il territorio

Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell’identità della comunità.

Nel corso della cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari presenti, mentre il momento istituzionale è stato accompagnato dalle esibizioni dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo Camerota, diretta dal maestro Pino Marotta, e della scuola di danza Il Carillon. Nel suo intervento, il sindaco Mario Scarpitta ha ripercorso il percorso di riqualificazione del porto avviato negli ultimi anni, sottolineando come l’infrastruttura rappresenti oggi uno dei principali motori dello sviluppo turistico ed economico del territorio.

«Quella che inauguriamo oggi – ha dichiarato il sindaco Mario Scarpitta – non è soltanto un’opera pubblica, ma il risultato di una visione che in questi anni ha trasformato il porto nel cuore pulsante della nostra comunità. Abbiamo restituito ordine, sicurezza e servizi a un’infrastruttura strategica per Marina di Camerota, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. Questo intervento rappresenta un traguardo importante, ma non il punto di arrivo. Continueremo a lavorare per completare il percorso di valorizzazione del nostro porto e dell’intero fronte mare, con nuovi investimenti che renderanno Marina di Camerota sempre più moderna, accogliente e competitiva.»

Durante la manifestazione è stato inoltre presentato in anteprima il progetto del nuovo lungomare di Marina di Camerota, i cui lavori prenderanno il via nel prossimo mese di ottobre. L’Amministrazione comunale ha annunciato anche l’avvio, dopo la stagione estiva, dei lavori di riqualificazione di Piazza San Domenico, ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana del centro costiero. Nel corso della cerimonia il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, con un particolare riconoscimento al consigliere regionale Luca Cascone per il sostegno garantito al progetto, alle autorità marittime, ai tecnici, ai progettisti, alla ditta esecutrice dei lavori, ai dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’intervento.