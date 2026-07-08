Salerno, stretta della Polizia locale: multe a raffica per i monopattini Sulle strade situazione complessa: nei primi sei mesi dell'anno oltre 400 incidenti

Il Comando di Polizia Municipale di Salerno ha reso noto il resoconto delle attività svolte dal Reparto di Viabilità nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 5 luglio 2026, evidenziando un impegno articolato su più fronti: dalla manutenzione stradale al supporto sanitario, fino al controllo del territorio.

Interventi in collaborazione con altri enti comunali

Nel corso della settimana gli agenti hanno garantito assistenza in numerosi ambiti operativi. Sono stati effettuati otto interventi in supporto alla Ripartizione Sezione Strade e Segnaletica, per il rifacimento della segnaletica orizzontale e la riparazione del manto stradale. Cinque interventi hanno riguardato la Ripartizione Verde Pubblico, nell'ambito di potature di alberature, riqualificazione arborea e recupero di alberi caduti.

Altri cinque interventi sono stati svolti insieme a Salerno Sistemi, in relazione ai numerosi cantieri stradali attivi per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica e per la pulizia delle caditoie.

Supporto ai Vigili del Fuoco e in ambito sanitario

Il Reparto ha fornito supporto ai Vigili del Fuoco in tre occasioni per operazioni di emergenza. Gli agenti hanno inoltre coadiuvato il personale medico e paramedico durante l'esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), occupandosi delle notifiche e delle convalide dei relativi provvedimenti, per un totale di sei interventi.

Supporto alla Questura e attività di ordine pubblico

Il Reparto ha garantito supporto alla Questura di Salerno nelle attività di ordine pubblico. Nel periodo considerato sono state gestite 487 note di diversa natura provenienti dalla Centrale Operativa e sono stati effettuati 78 interventi su disposizione della Sala Radio. Il personale ha inoltre assicurato la propria presenza in occasione di molteplici manifestazioni pubbliche svoltesi in città.

Rimozioni, sequestri e controlli sui monopattini

Nel corso della settimana sono stati rimossi trenta veicoli e ne è stato sequestrato uno. Si registrano inoltre tre interventi nell'ambito della polizia edilizia e l'elevazione di un verbale per diffusione di musica ad alto volume tramite impianti elettrificati all'esterno. Particolare attenzione è stata riservata al controllo dei monopattini elettrici: dal 20 maggio al 5 luglio 2026 sono stati elevati 55 verbali, così suddivisi: 14 per mancato uso del casco, 39 per mancanza della targa identificativa e uno per sosta sul marciapiede.

Il bilancio degli incidenti stradali nel primo semestre 2026

Il report fornisce infine un quadro riassuntivo sull'incidentalità stradale registrata nel primo semestre del 2026: sono stati rilevati complessivamente 420 sinistri stradali, di cui 265 senza feriti, 153 con feriti, due con esito mortale e tre riconducibili a eventi accidentali.