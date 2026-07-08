Salernitana, D’Ursi è la suggestione per l’attacco La punta del Sorrento è un obiettivo per il reparto offensivo

Un attaccante pronto alla consacrazione. All’età di 31 anni, Eugenio D’Ursi si è imposto a suon di reti come tra gli attaccanti principi della categoria. E ora l’attaccante del Sorrento va a caccia di una chance per potersi giocare le sue possibilità per lasciare il segno anche nella corsa alla serie B. La Salernitana lo segue, ha messo nel suo mirino l’attaccante protagonista di quindici gol nella scorsa stagione. Il club granata lo valuta come seconda punta in grado di poter agire insieme ad uno fra Lescano e Ferrari.

L’addio di Molina

Il club granata vuole arricchire il suo reparto offensivo anche alla luce della cessione ormai nell’aria di Juan Ignacio Molina. L’argentino passerà al Treviso, chiudendo un semestre con pochi lampi. Poi c’è D’Ursi. La Salernitana vuole sfruttare il momento ed anticipare la concorrenza. Da superare però la volontà del Sorrento che vorrebbe trattenere il suo pupillo, uomo simbolo nella rincorsa alla salvezza ottenuta non senza qualche momento di apprensione.