Salerno, sale l'attesa per i Giochi Europei Universitari: "Una vetrina unica" Il rettore D'Antonio e il presidente Cus Lentini al "PalaPalumbo" nella caserma "D'Avossa"

Sede della cerimonia inaugurale dei Giochi Universitari Europei, nell’incantevole scenario di Piazza della Libertà (Sabato 18 luglio), Salerno ospiterà, tra gli altri, anche i tornei di Pallamano e Futsal. Venue prescelta per le competizioni agonistiche la Palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all’interno del perimetro della Caserma D’Avossa, sede operativa dei Cavalleggeri Guide (19°). Sede storica dei successi della PDO Salerno, società leader della pallamano femminile nazionale, la Palumbo è stata in questi giorni oggetto di una brillante operazione maquillage, lavori di adeguamento “svelati” dal Comandante del 19° Cavalleggeri, Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, al Rettore di Unisa, Virgilio D’Antonio e al Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini.

“La collaborazione con le Guide – dice il Rettore D’Antonio – ci inorgoglisce e l’occasione fornita dagli EUG ha ulteriormente rinsaldato un profondo e radicato legame di profonda stima. Tra le mission più importanti di quest’evento, come sempre abbiamo dichiarato, c’è la chiara volontà di lasciare qualcosa al territorio ed i lavori di maquillage che hanno interessato la Palumbo, sede storica dello sport salernitano, confermano la nostra intenzione”.

Da poco insediatosi al comando del Reggimento di stanza a Salerno, il comandante Crivellotto conferma. “Nutriamo grande rispetto e profonda ammirazione nei confronti dell’Università di Salerno, della città che ospita il nostro Reggimento e dello sport salernitano. Quest’impianto, normalmente utilizzato da uno dei club più titolati d’Italia sarà a completa disposizione degli organizzatori dei Giochi Universitari e l’occasione sarà utile per confermare la nostra presenza attiva all’interno della comunità salernitana”.

Particolarmente orgoglioso dei lavori realizzati a tempo di record all’interno dell’impianto, situato nel cuore del popoloso quartiere di Torrione, è il Presidente del CUS Salerno, Lorenzo Lentini.

“Quest’impianto – dice – è un autentico gioiello il cui valore aumenta in maniera esponenziale in virtù della sua collocazione. I tornei di Futsal e Pallamano che qui saranno ospitati troveranno una grande cornice”. All’incontro, svoltosi in un clima di grande serenità e reciproca cordialità, ha partecipato anche il vice sindaco di Salerno, Nino Savastano.

“Quando le Istituzioni lavorano tra loro in grande sintonia i risultati non tardano ad arrivare. EUG Salerno 2026 – sottolinea – rappresenta una grande opportunità per la città di Salerno e più in generale per l’intero territorio. Bisogna ringraziare l’Università degli Studi di Salerno per la straordinaria organizzazione messa in piedi e per l’eccezionale lavoro di raccordo che sta operando tra tutte istituzioni in campo”.