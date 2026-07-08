Salernitana, manovre in mediana: Vallocchia sull’uscio L'ex Ternana aspetta il via libera per legarsi ai granata che preparano un addio

La Salernitana si concentra sul centrocampo. Nelle ultime ore, il club granata ha intensificato i contatti per Andrea Vallocchia, classe 1997 e reduce dall’esperienza alla Ternana. Il calciatore è attualmente svincolato dopo il fallimento delle Fere. Il centrocampista ha raccolto 34 presenze con le Fere mettendo a segno 2 reti, è seguito da altri due club di terza serie come Pineto, Sambenedettese e Perugia. La Salernitana attende per poter stringere.

Carriero, offerta dal Treviso

I sondaggi però sono tanti anche in chiave uscite. La Salernitana ha memorizzato dell’interesse del Catania per Capomaggio e Gyabuaa, corteggiato anche dal Mantova, ma al momento non incassa apertura per Kaleb Jimenez come pedina di scambio. Possibile un addio per Giuseppe Carriero. Nelle ultime ore, sul calciatore sarebbe piombato il Treviso deciso a prelevarlo per rinforzare la sua mediana. Carriero ha un contratto fino al 2027 con la società granata che potrebbe realizzare incassare in caso di cessione.