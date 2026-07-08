Stop ai trasporti in Costiera Amalfitana, ira Confesercenti: turismo a rischio Schiavo: vietare il transito ai bus nel pieno della stagione estiva è un danno enorme

Il presidente di Confesercenti Campania e vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, esprime la propria ferma e motivata contrarietà all’ordinanza emanata dalla Provincia di Salerno che, a partire dal prossimo 13 luglio, introduce il divieto totale e permanente di transito dei bus turistici su un tratto della Statale Amalfitana. Una decisione che, secondo Confesercenti e Federnoleggio, rischia di compromettere seriamente la mobilità turistica, arrecando gravi danni alle imprese del comparto della Costiera Amalfitana. Per questo motivo Confesercenti chiede con urgenza l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con tutti i soggetti interessati.

«Decidere di vietare il transito ai bus turistici nel pieno della stagione estiva – afferma il presidente Schiavo – senza tenere conto delle migliaia di turisti, italiani e stranieri, che hanno già prenotato le proprie vacanze in Costiera, ignorando il lavoro svolto per mesi dai tour operator nazionali e internazionali e gli investimenti sostenuti dagli operatori turistici del territorio, è una scelta totalmente inaccettabile. Una decisione che rischia inoltre di vanificare anche l’impegno della Regione Campania e dell’Assessorato al Turismo in particolare, da tempo impegnati nella promozione e nella valorizzazione della Costiera Amalfitana sui mercati nazionali e internazionali».

Per Confesercenti e Federnoleggio si tratta di un provvedimento adottato senza una preventiva e approfondita valutazione delle pesanti ricadute economiche che inevitabilmente interesseranno imprese di trasporto, strutture ricettive, agenzie di viaggio, guide turistiche, ristoratori e l’intera filiera dell’accoglienza. Ancora più grave, secondo le associazioni, è la totale assenza di confronto con le organizzazioni di categoria, che rappresentano quotidianamente le esigenze delle imprese coinvolte.

«Fatta salva la questione di sicurezza per mezzi e persone che per noi di Confesercenti/Federnoleggio è assolutamente prioritaria, chiediamo che venga convocato con la massima urgenza un tavolo tecnico di confronto – prosegue Schiavo – al quale partecipi anche Antonio Paone, presidente di Federnoleggio, insieme a tutte le istituzioni e agli operatori del comparto. Siamo pronti a fornire il nostro contributo con proposte concrete e soluzioni praticabili che consentano di conciliare le esigenze della sicurezza e della viabilità con quelle del turismo e delle imprese».

«Gli sforzi degli imprenditori che rappresentiamo– conclude Schiavo – non possono essere cancellati dall’ennesimo provvedimento emergenziale adottato senza una programmazione condivisa. Questa ordinanza, se non sarà rivista o sospesa, rischia di compromettere non solo la stagione turistica in corso, ma anche l’immagine della Costiera Amalfitana, con inevitabili ripercussioni sulle prenotazioni future e sulla competitività dell’intero territorio. È indispensabile, dunque, intervenire immediatamente per evitare conseguenze che potrebbero rivelarsi molto più gravi e durature di quanto oggi si possa immaginare».