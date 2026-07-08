Truffa dell'anziana parente, arrestato 41enne a Salerno per rapina aggravata I familiari della vittima hanno sorpreso l'uoo, che ha tentato la fuga ma è stato rintracciato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni con l'accusa di rapina aggravata ai danni di un'anziana donna. L'operazione, condotta dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, è scattata lo scorso 6 luglio.

Il raggiro telefonico

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto un parente. Con il pretesto del furto dell'automobile di un congiunto, il sedicente familiare aveva chiesto alla donna denaro e beni di valore, avvertendola che una persona sarebbe passata a casa sua per ritirarli.

La finta divisa e il tentativo di furto

L'indagato si è quindi presentato all'abitazione della vittima qualificandosi falsamente come appartenente alle Forze dell'Ordine. Venuto a conoscenza dell'esistenza di una cassaforte in casa, si è impossessato delle chiavi tentando di aprirla.

Il blocco e l'arresto

A far precipitare la situazione è stato l'arrivo dei familiari della donna, le cui grida hanno spinto l'uomo a tentare la fuga. Il 41enne è stato però rintracciato e bloccato da alcune persone presenti sul posto, tra cui un poliziotto libero dal servizio che si trovava casualmente in zona.

La successiva perquisizione personale ha permesso agli agenti di rinvenire addosso all'indagato le chiavi della cassaforte sottratta alla vittima.