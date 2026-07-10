Cede parte del soffitto in ospedale, chiuso il reparto di Medicina Generale Necessario l'intervento dei vigili del fuoco: la preoccupazione dei sindacati della sanità

Paura all'ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove si è verificato il crollo parziale del soffitto. L'incidente ha portato alla chiusura di parte di Medicina Generale e della scala di emergenza.

Avviate le indagini per capire cosa abbia provocato il distacco del soffitto: per fortuna non si sono registrati feriti tra il personale sanitario o i pazienti, ma è evidente che c'è preoccupazione per le condizioni di sicurezza in cui versa il nosocomio battipagliese.

"Auspichiamo un intervento rapido per la risoluzione del problema che riguarda l’intero ospedale di Battipaglia e invitiamo i responsabili a verificare con urgenza anche lo stato di salute delle altre strutture sanitarie del territorio", la presa di posizione della Uil Fp, che sollecita chi di dovere ad adottare tutte le contromisure necessarie per garantire la sicurezza in corsia.