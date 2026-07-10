Ex Salernitana, l’ex medico sociale Leo vicino all’Avellino Il professionista ha chiuso la sua esperienza con la Lazio

Una possibile novità. Italo Leo ha chiuso il suo rapporto con la Lazio e ora guarda con interesse alla serie B. L’ex medico sociale della Salernitana ha chiuso lo scorso 30 giugno la sua collaborazione con il club biancoceleste. Il professionista salernitano però sarebbe pronto a ritornare subito in pista e ripartire da una nuova piazza. Sarebbe in dirittura d’arrivo infatti il suo accordo con l’Avellino, con Leo che dovrebbe iniziare la sua collaborazione dal ritiro di Rivisondoli.

Medico chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa e in Medicina dello Sport, Leo ha vissuto oltre un decennio servendo la Salernitana, accompagnando l’era Lotito-Mezzaroma prima della separazione in piena era Iervolino nel 2024. Successivamente l’impegno alla Lazio, con un biennio che si è concluso lo scorso 30 giugno. Ora la nuova avventura, ripartendo dall’Avellino.