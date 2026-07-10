Niente Salernitana, Novella passa alla Scafatese Il difensore sperava di ritornare in granata. Ora il trasferimento ai canarini

Una stretta di mano con Serse Cosmi, la speranza di una trattativa da concretizzare al più presto. Mattia Novella ha atteso la Salernitana, ha sperato nel ritorno nel club in cui è cresciuto, ha celebrato il suo esordio tra i professionisti. Nulla da fare. Incassato il tergiversare del club, lo scuola Salernitana ha scelto la Scafatese per chiudere la sua esperienza con il Crotone. Il difensore classe 2001 si presenta con un bottino di 146 presenze in Serie C con le casacche di Monopoli, Picerno, Potenza e Crotone. Un nuovo tassello per il mosaico che verrà messo a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro.