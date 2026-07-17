Salerno, chiusa la spiaggia di Universo Beach per i prossimi 60 giorni Forza Italia attacca: "Finalmente il sindaco ha realizzato"

Resterà chiusa per i prossimi due mesi la spiaggia di Universo Beach, il tratto di arenile che appena un anno fa era stato oggetto di un importante opera di ripascimento. L’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo De Luca arriva in seguito ai rilievi effettuati dall’Arpac e dai quali era emersa una contaminazione fecale del nuovo arenile. Il Comune, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha disposto il divieto assoluto di accesso e balneazione, prevedendo sanzioni per i trasgressori. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale, mentre la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrò garantire la custodia dell’area.

Ma non mancano le polemiche. “Chiudere la spiaggia di Torrione con un’ordinanza è un atto di responsabilità, seppur tardivo. Verrebbe da dire che, finalmente, il sindaco ha realizzato di essere la massima autorità sanitaria locale e il principale garante della salute pubblica”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli e il consigliere comunale azzurro Gabriele Casaburi.

“I dati dell’Arpac non hanno lasciato alcun dubbio: la spiaggia presenta una contaminazione che rappresenta un rischio per la salute pubblica, come abbiamo più volte denunciato in questi mesi. Il nostro grido d’allarme è rimasto inascoltato per settimane, ma ora c’è finalmente una presa d’atto della situazione – aggiungono Bicchielli e Casaburi – Ci auguriamo che l’ordinanza non resti lettera morta e che sia accompagnata da controlli rigorosi e da tutte le misure necessarie a garantire la tutela della salute pubblica”