Cavese, si riparte da due pilastri della passata stagione Ufficiali i rinnovi di Fusco e Diarrasouba

La Cavese riparte da due protagonisti della passata stagione. In giornata il club metelliano ha ufficializzato i rinnovi fino al 2028 dell'attaccante Gerardo Fusco e del centrocampista Adama Diarrasoura.

Fusco lo scorso anno ha collezionato 31 presenze in maglia biancoblù, siglando 4 gol e 2 assist che hanno contribuito in maniera importante al raggiungimento del traguardo salvezza. "Sono davvero felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con questo Club", ha detto l'attaccante salernitano. "Il rinnovo rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione e, soprattutto, una responsabilità importante. Ringrazio il presidente Lamberti, i direttori De Liguori e Filippi per la fiducia che hanno sempre riposto in me dall’inizio. Ringrazio i tifosi, mi hanno sempre sostenuto sin dal primo giorno. Stiamo lavorando forte anche perchè le battaglie che ci attendono saranno tantissime”.

In serata la Cavese ha ufficializzato anche la riconferma di Diarrassouba. Arrivato a Cava de’ Tirreni nell’estate del 2024, il duttilo giocatore ivoriano ha saputo distinguersi per impegno, professionalità e spirito di sacrificio, mettendo sempre le proprie qualità al servizio della squadra nelle sue 58 presenze con la maglia biancoblù.