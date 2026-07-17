Ideò "Universo Beach", ora Piero Armenti documenta la chiusura della spiaggia Posizionati new jersey per impedire l'accesso all'arenile

Poco più di un anno fa, nel documentare dal balcone di casa la nascita della nuova spiaggia, aveva ribattezzato “Universo Beach” l’arenile antistante Lungomare Marconi. A distanza di poco più di un anno lo scrittore Piero Armenti (noto soprattutto per “Il mio viaggio a New York”) ha documentato la chiusura della spiaggia, disposta dal Comune di Salerno per motivi sanitari. Nelle scorse ore, infatti, il sindaco Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che vieta la fruizione e la balneazione per i prossimi 60 giorni.

«Che tristezza ragazzi, stanno chiudendo la spiaggia di Universo Beach a causa dell’ordinanza del sindaco per motivi sanitari», ha detto Armenti in un video che, mentre diversi bagnanti stanno ancora lasciando l'arenile, mostra il posizionamento di new jersey per chiudere l’ingresso alla spiaggia. «È un momento tristissimo per tutta l’estate di questa città, la gente non potrà andare a mare perché la sabbia non è a norma».