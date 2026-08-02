Problemi strutturali, stop ai ricoveri all'ospedale di Battipaglia Escluse solo le emergenze, pazienti trasferiti: caos al "Santa Maria della Speranza"

Gravi disagi per i pazienti dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. Nelle ultime ore, infatti, sono stati bloccati i ricoveri programmati. Ok solo alle urgenze, ma anche qui le incertezze sono tante perché non è chiaro fino a quando saranno accettate.

In pochi giorni, infatti, si sono registrati due crolli nel nosocomio. E dalle verifiche effettuate dai vigili del fuoco sarebbero emersi - il condizionale è d'obbligo - problemi strutturali importanti. Di qui la decisione, di fatto, di evacuare l'ospedale. L'ultimo reparto che sarà evacuato è il pronto soccorso, per consentire almeno di assistere le persone in difficoltà.

I pazienti saranno trasferiti a scaglioni in altri nosocomi. I reparti, urgenze a parte, non accetteranno più pazienti: una situazione che, se confermata, provocherà enormi disagi all'utenza non solo di Battipaglia ma dell'intera Piana del Sele.