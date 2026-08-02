Piccoli Comuni, dal ministero dei Trasporti oltre 3 milioni per le strade Il segretario della Lega, Tommasetti, ringrazia il vicepremier Matteo Salvini

Oltre 3 milioni di euro destinati alla Campania per la messa in sicurezza e la manutenzione della viabilità dei piccoli comuni. È il risultato dello scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei Piccoli Comuni, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) guidato da Matteo Salvini.

Tra i 23 comuni campani beneficiari figurano anche 7 comuni della provincia di Salerno: Sassano, Cuccaro Vetere, Campora, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Auletta e Salento. Si tratta di interventi attesi da tempo, fondamentali per migliorare la sicurezza della circolazione e garantire collegamenti più efficienti nelle aree interne del territorio.

«Questi finanziamenti dimostrano che la politica del fare esiste ed è quella portata avanti dalla Lega al Governo. Le aree interne non possono essere lasciate sole: investire sulle strade significa garantire sicurezza ai cittadini, sostenere le imprese, l’agricoltura e creare nuove opportunità di sviluppo», dichiara il segretario provinciale della Lega Salerno, Aurelio Tommasetti.

I finanziamenti confermano l’attenzione del MIT verso i piccoli comuni, spesso chiamati a gestire con risorse limitate una rete viaria essenziale per cittadini, imprese e attività produttive. Un investimento che rafforza la capacità dei territori di affrontare le criticità infrastrutturali e migliorare la qualità dei servizi.

«Quando il Governo investe sui territori, i risultati arrivano. Questa è la dimostrazione che una filiera istituzionale forte è in grado di trasformare gli impegni in opere concrete, rispondendo alle esigenze reali delle comunità locali. È questo il modo di governare che distingue la Lega: meno annunci e più fatti», aggiunge Tommasetti.

Il segretario provinciale evidenzia inoltre come la provincia di Salerno continui ad avere bisogno di ulteriori investimenti sulla rete viaria, in particolare nelle aree interne, dove infrastrutture moderne e collegamenti efficienti rappresentano una leva decisiva per sostenere lo sviluppo economico, il turismo, l’agricoltura e contrastare lo spopolamento.

«Continueremo a lavorare affinché sempre più risorse possano essere destinate alla provincia di Salerno. Ogni euro investito nelle infrastrutture significa più sicurezza, più sviluppo e maggiori opportunità per cittadini e imprese. La Lega continuerà a fare la propria parte, portando sui territori risultati concreti grazie a una filiera istituzionale che funziona», conclude Tommasetti.

