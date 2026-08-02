Salernitana, Berra e Arena ai saluti: bagarre per l'ex Crotone Gli arrivi di Heinz e Proia aprono le porte alle due cessioni in difesa

Heinz e Zoia virtualmente in maglia granata. L'arrivo di due nuovi difensori in casa Salernitana spalanca le porte agli addii di Arena e Berra. Per il primo si va verso i titoli di coda di una storia d'amore semestrale con pochi lampi. Acquistato dall'Arezzo all'interno dell'affare Coppolaro, nei giorni scorsi, il difensore ha incassato l'accelerata fortissima del Lecco che ha sbaragliato la concorrenza. Visite mediche nei prossimi giorni e possibile biennale sul tavolo per il difensore che si prepara a salutare Salerno.

Forcing Foggia per Berra

Saluterà anche Berra. Arrivato a gennaio dal Crotone, anche per l'esperto difensore ora si apre la possibilità di dire addio ai colori granata nelle prossime ore. Si erano fatte sotto Reggiana e Ravenna, quest'ultimo club che ha mosso passi concreti e che piace tanto al calciatore, così come l'opzione Spezia, al momento silente sulla trattativa. Un'attesa che ha favorito l'inserimento del Foggia. Accordo ad un passo tra i due club ma resta da convincere il difensore alla destinazione.